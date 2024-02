Unternehmensprofil

Die RENK AG gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Komponenten der Antriebstechnik und Prüfsystemen. In den Bereichen Kettenfahrzeuggetriebe, Gleitlager und Navy-Getriebe ist das Unternehmen unangefochtener Weltmarktführer. Das operative Geschäft ist in vier selbstständige Geschäftsbereiche gegliedert: Fahrzeuggetriebe, Gleitlager, Spezialgetriebe und Standardgetriebe. Wie das Unternehmen berichtete, werden so die individuellen Stärken und das spezifische Produkt-Knowhow der einzelnen Geschäftsbereiche gebündelt und durch die intensive Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe optimal genutzt.

Offizielle Webseite: www.renk-ag.com