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Richemont

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WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 26,96 25,13 22,42 21,40 20,62
    Nettogewinn (Mrd) 5,00 4,34 3,48 2,75 2,36
    Gewinn/Aktie 8,61 7,55 5,93 4,69 4,10
    Dividende/Aktie 4,80 4,30 3,30 3,00 2,75
    Rendite (%) 2,34 2,09 2,20 1,88 1,95
    KGV 24,25 27,94 25,30 34,09 34,48
    KUV 4,49 4,81 3,55 3,97 3,68

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Compagnie Financiere Richemont AG besitzt etliche der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Luxusgüter, mit besonderen Stärken bei Schmuck, Uhren und Schreibgeräten. Die Verkaufsstelen, sogenannte Maisons, umfasst einige der renommiertesten Namen der Luxusindustrie, darunter Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill und Chloé.

    Offizielle Webseite: https://www.richemont.com

    Aktionärsverteilung