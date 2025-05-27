Unternehmensprofil

Die Compagnie Financiere Richemont AG besitzt etliche der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Luxusgüter, mit besonderen Stärken bei Schmuck, Uhren und Schreibgeräten. Die Verkaufsstelen, sogenannte Maisons, umfasst einige der renommiertesten Namen der Luxusindustrie, darunter Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill und Chloé.

Offizielle Webseite: https://www.richemont.com