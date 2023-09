Unternehmensprofil

Richemont besitzt mehrere der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Luxusgüter, mit besonderen Stärken bei Schmuck, Uhren und Schreibgeräten. Die Verkaufsstelen, sogenannte Maisons™, umfasst einige der renommiertesten Namen der Luxusindustrie, darunter Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill und Chloé. Das Unternehmen ist weltweit präsent und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017/18 einen Gesamtumsatz von gut 1,2 Milliarden Euro, der größte Teil entfiel dabei mit 4,4 Milliarden Euro auf Asien Pazifik, in Europa wurden knapp 3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, in dem Segment "Americas" 1,8 Milliarden Euro und in Japan sowie im Nahen und mittleren Osten jeweils knapp1,0 Milliarde Euro.

Offizielle Webseite: www.richemont.com