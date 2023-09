Unternehmensprofil

Die Robert Half International Inc. bezeichnet sich selbst als die weltweit erste und größte spezialisierte Personalvermittlung in den Bereichen Rechnungswesen und Finanzen. Hier ist die Gruppe mit den Divisionen Accountemps, Robert Half Finance & Accounting und Robert Half Management Resources am Markt präsent. Darüber hinaus fokussiert sich die Division OfficeTeam auf hochqualifiziertes, temporäres Personal für die administrative Unterstützung. Robert Half Technology vermittelt Fachkräfte auf dem Gebiet Informationstechnologie. Robert Half Legal bietet Zeit-, Projekt- und Vollzeitpersonal für Anwälte, Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen. Die Creative Group stellt Projektpersonal für die Bereiche Digital, Marketing und Kreativ zur Verfügung. Protiviti beschäftigt in erster Linie Fachkräfte, die auf Risiko-, Beratungs- und Transaktionsdienstleistungen spezialisiert sind.

Offizielle Webseite: www.rhi.com