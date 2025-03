Unternehmensprofil

Die Roche Holding AG hat sich als forschungsorientiertes Unternehmen im Gesundheitssektor positioniert. Als solches entdeckt und erstellt Roche innovative Produkte und Dienstleistungen im diagnostischen sowie therapeutischen Bereich. Die Pharmazeutika, Diagnostika und Dienstleistungen von Roche decken von der Erkennung über die Prävention bis hin zur Behandlung und Behandlungsüberwachung das gesamte medizintechnische Spektrum ab. Das in der Schweiz beheimatete Unternehmen bezeichnet sich als Weltmarktführer in den Bereichen Krebsbekämpfung, Transplantation und Diagnose. Engagiert ist Roche zudem in den Bereichen Autoimmunkrankheiten, Entzündungskrankheiten, Virologie, Stoffwechselkrankheiten, Krankheiten des zentralen Nervensystems und der personalisierten Medizin. Der Konzern gliedert seine Tätigkeit in die zwei operativen Divisionen "Diagnostics" und "Pharmaceuticals". Die Roche Holding AG, gegründet 1896 in Basel, operiert heute in über 150 Ländern.

Offizielle Webseite: www.roche.com