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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Rockwell Automation

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WKN 903978
ISIN US7739031091
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 9,48 8,98 8,34 8,26 9,06
    Nettogewinn (Mrd) 1,63 1,46 0,75 0,95 1,28
    Gewinn/Aktie 14,14 12,54 7,69 8,32 12,03
    Dividende/Aktie 6,09 5,66 5,24 5,00 4,72
    Rendite (%) 1,27 1,18 1,50 1,86 1,65
    KGV 32,82 36,86 45,45 32,27 23,76
    KUV 5,66 6,00 4,73 3,67 3,62

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Rockwell Automation, Inc. (ehem. Rockwell International Corp.) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Automatisierungstechnik insbesondere speicherprogrammierbaren Steuerungen, Sensoren, Motorkontroll-Tools, Getrieben sowie Sicherheitsvorrichtungen oder aber Software. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Bereiche Produkte, Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2001 durch ein Spin-off von Rockwell Collins Inc. ausgegliedert. Gegründet wurde Rockwell 1903 von Lynde Bradley und Dr. Stanton Allen.

    Offizielle Webseite: https://www.rockwellautomation.com

    Aktionärsverteilung