Unternehmensprofil

Rockwell Automation, Inc. (ehem. Rockwell International Corp.) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Automatisierungstechnik insbesondere speicherprogrammierbaren Steuerungen, Sensoren, Motorkontroll-Tools, Getrieben sowie Sicherheitsvorrichtungen oder aber Software. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Bereiche Produkte, Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2001 durch ein Spin-off von Rockwell Collins Inc. ausgegliedert. Gegründet wurde Rockwell 1903 von Lynde Bradley und Dr. Stanton Allen.

Offizielle Webseite: www.rockwellautomation.com