Rockwell Automation
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WKN 903978
ISIN US7739031091
Börse -
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Aktuelle Nachrichten zu Rockwell Automation
dpa-AFX News zu Rockwell Automation
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|9,48
|8,98
|8,34
|8,26
|9,06
|Nettogewinn (Mrd)
|1,63
|1,46
|0,75
|0,95
|1,28
|Gewinn/Aktie
|14,14
|12,54
|7,69
|8,32
|12,03
|Dividende/Aktie
|6,09
|5,66
|5,24
|5,00
|4,72
|Rendite (%)
|1,27
|1,18
|1,50
|1,86
|1,65
|KGV
|32,82
|36,86
|45,45
|32,27
|23,76
|KUV
|5,66
|6,00
|4,73
|3,67
|3,62
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Rockwell Automation, Inc. (ehem. Rockwell International Corp.) ist ein weltweit tätiger Anbieter von Automatisierungstechnik insbesondere speicherprogrammierbaren Steuerungen, Sensoren, Motorkontroll-Tools, Getrieben sowie Sicherheitsvorrichtungen oder aber Software. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Bereiche Produkte, Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2001 durch ein Spin-off von Rockwell Collins Inc. ausgegliedert. Gegründet wurde Rockwell 1903 von Lynde Bradley und Dr. Stanton Allen.
Offizielle Webseite: https://www.rockwellautomation.com