Unternehmensprofil

Die Unternehmensgruppe rund um die Schindler Holding AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Aufzügen, Rolltreppen und Laufbändern. Die Konzerngesellschaften entwickeln, planen, produzieren, installieren und warten die kundespezifisch angepassten Lösungen, die sowohl in kleineren Wohn- und Bürogebäuden wie auch in Bürotürmen, Krankenhäusern, Schwertransporteinrichtungen und Hochhäusern eingebaut werden. Schindler Marine ist der Weltmarktführer im Bereich von Aufzügen und Rolltreppen in Kreuzfahrtschiffen.

Offizielle Webseite: www.schindler.com