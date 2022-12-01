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Schweizer Electronic

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WKN 515623
ISIN DE0005156236
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 184,50 180,00 173,11 144,55 139,44
    Nettogewinn (Mio) 0,80 -4,50 4,96 -9,05 32,89
    Gewinn/Aktie 0,21 -1,19 1,32 -2,40 8,72
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 24,57 - 3,86 - 0,78
    KUV 0,11 0,11 0,11 0,06 0,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die SCHWEIZER ELECTRONIC AG ist ein in Deutschland ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von hochwertigen Leiterplatten sowie technischen Lösungen und Dienstleistungen für die Automobil-, Industrie- und Luftfahrtelektronik spezialisiert hat. Die Produkte und Systeme der Gesellschaft geben Antworten auf Herausforderungen im Bereich Leistungselektronik, Einbett-Technologie (Embedding) und Kostenreduktion und zeichnen sich durch energie- und umweltschonende Eigenschaften aus. Die SCHWEIZER ELECTRONIC AG bietet gemeinsam mit den Partnern WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd., Kunshan, China, Meiko Electronics Co. Ltd., Ayase, Japan, und Elekonta Marek GmbH & Co. KG, Gerlingen, kosten- und fertigungsoptimierte Lösungen für Klein-, Mittel- und Großserien an. Das Produktionsnetzwerk der drei Partner erstreckt sich dabei auf die Länder Deutschland, Japan, China und Vietnam.

    Offizielle Webseite: https://www.schweizer.ag

    Aktionärsverteilung