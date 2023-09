Unternehmensprofil

Die SSE PLC ist ein britischer Energieversorger. Der Konzern erzeugt Energie und fokussiert sich hier auf den Betrieb von Gasspeicheranlagen, Elektrizitätswerken sowie Wasser- und Windkraftwerken. Das Unternehmen betreibt und wartet zudem Netzwerke in den Bereichen Elektrizität und Gas sowie Telekommunikation. Neben der Bereitstellung von Strom erbringt das Unternehmen auf den Gebieten Strom und Gas sowie Telekommunikation ergänzende Dienstleistungen. SSE bedient dabei in Großbritannien und Irland Privathaushalte bis hin zu großen öffentlichen Behörden. Das Unternehmen ging im Dezember 1998 aus dem Zusammenschluss der Scottish Hydro Electric und Southern Electric hervor und operierte bis zur Umfirmierung im Oktober 2011 unter dem Namen Scottish and Southern Energy. Die Aktie notiert an der London Stock Exchange und ist Mitglied im FTSE 100.

Offizielle Webseite: www.sse.com