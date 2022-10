Viele Anleger träumen von monatlichen Dividenden, finanzieller Freiheit und einem großen Vermögen. Doch dafür braucht es auch die richtigen Aktien. Wir zeigen Ihnen, wie Sie jeden Monat Dividenden erhalten können. Von Johann Werther

Der Traum aus Amerika

In den amerikanischen Medien existiert seit Jahren der Traum von der finanziellen Freiheit und den monatlichen Ausschüttungen, die fast wie ein Gehalt fürs nichts tun auf das eigene Konto fließen. Rund um diesen Traum gibt es inzwischen eigene Bewegungen und Strömungen, alle auf der Suche nach ihrem Weg zur Unabhängigkeit.

Doch eines haben alle gemeinsam, sie setzten dabei auf Aktien, um ihr Vermögen zu mehren und eines Tages davon zu leben. Glücklicherweise ist in den letzten Jahren einiges von dieser Bewegung nach Deutschland übergeschwappt.

Doch wer diesen Wunsch wahr machen will, der benötigt auch die richtigen Aktien. Allerdings schütten die meisten deutschen und europäischen Dividendenzahler einmal im Jahr oder maximal zweimal aus. Es braucht also entweder sehr spezielle Werte oder einen reichhaltigen Korb an guten Dividendenaktien.

Diese Aktien zahlen monatlich

Beginnen wir mit den monatlichen Zahlern und wer könnte da besser geeignet sein als “The Monthly Dividend Company” selbst. Realty Income ist einer der beliebtesten REITs aus den USA, die gesetzlich verpflichtet sind, 90 Prozent des Gewinns auszuschütten.

Dabei zahlt der Dividendenaristokrat monatlich an seine Aktionäre aus. Aber es gibt natürlich noch andere Aktien, mit demselben Ausschüttungsverhalten. So zum Beispiel die kanadische Transalta Renawables, oder die texanische PE-Firma Main Street Capital. Bei allen drei Werten liegen dabei die aktuellen Dividendenrenditen oberhalb von vier Prozent.

Jeden Monat Dividende - Mit diesen bekannten Aktien klappt es

Doch wer nicht nur auf einzelne Aktien für monatliche Zahlungsströme setzen will, der kann, sich einen Korb an Aktien, die zweimal oder dreimal im Jahr Dividenden ausschütten, zusammenbauen. Dabei setzen Anleger vor allem gerne auf amerikanische Blue-Chips, aber auch mit europäischen Aktienkombinationen ist das möglich. Hier eine Version mit drei Werten aus Nordamerika:

Cisco Systems (Januar, April, Juli, Oktober)

Procter&Gamble (Februar, Mai, August, November

McDonalds (März, Juni, September, Dezember)

So erhalten Anleger jeden Monat Dividende auf ihr Konto.





Jeden Monat Dividende mit Aktien aus Europa

Doch bekanntlich muss es nicht immer der Blick über den großen Teich sein, denn auch ein monatlich zahlendes Dividendenportfolio mit europäischen Werten ist ohne Probleme möglich. Hier zum Abschluss ebenfalls ein Beispiel:

Deutsche Pfandbriefbank aus Deutschland (Mai, Dezember)

Pernod Ricard aus Frankreich (Juli, November)

Faes Farma aus Spanien (Januar, Juni)

Vestas Wind aus Dänemark (April)

Siemens aus Deutschland (Februar)

SSE PLC aus Großbritanien (März, September)

Bank Polska aus Polen (August)

Immofinanz aus Österreich (Oktober)