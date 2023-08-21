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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

SEALED AIR CORP

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WKN 913368
ISIN US81211K1007
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in )

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz () - 5.302.300.000,00 5.392.600.000,00 5.488.900.000,00 5.641.900.000,00
    Nettogewinn () - 489.425.000,00 264.700.000,00 341.600.000,00 491.600.000,00
    Gewinn/Aktie - 3,32 1,82 2,37 3,37
    Dividende/Aktie - 0,80 0,80 0,80 0,80
    Rendite (%) 1,92 1,93 - - -
    KGV 12,28 12,48 - - -
    KUV 1,16 1,15 0,92 0,97 1,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Sealed Air Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Verpackungslösungen, die Lebensmittel konservieren, Waren schützen und Verpackungsprozesse automatisieren. Die Gruppe beliefert Kunden aus einer Vielzahl von Bereichen, darunter Lebensmittel, Flüssigkeiten, Medizin und Biowissenschaften, E-Commerce-Einzelhandel, Logistik und Omnichannel-Fulfillment sowie Industrie. Das Lösungsportfolio umfasst bekannte Marken wie CRYOVAC-Lebensmittelverpackungen, LIQUIBOX-Flüssigkeitssysteme, SEALED AIR-Schutzverpackungen, AUTOBAG-automatisierte Verpackungssysteme und BUBBLE WRAP-Verpackungen. Das Geschäft gliedert sich in die beiden berichtspflichtigen Segmente Lebensmittel und Schutzverpackungen.

    Offizielle Webseite: https://www.sealedair.com

    Aktionärsverteilung