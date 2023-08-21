SEALED AIR CORP

Unternehmensprofil

Die Sealed Air Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Verpackungslösungen, die Lebensmittel konservieren, Waren schützen und Verpackungsprozesse automatisieren. Die Gruppe beliefert Kunden aus einer Vielzahl von Bereichen, darunter Lebensmittel, Flüssigkeiten, Medizin und Biowissenschaften, E-Commerce-Einzelhandel, Logistik und Omnichannel-Fulfillment sowie Industrie. Das Lösungsportfolio umfasst bekannte Marken wie CRYOVAC-Lebensmittelverpackungen, LIQUIBOX-Flüssigkeitssysteme, SEALED AIR-Schutzverpackungen, AUTOBAG-automatisierte Verpackungssysteme und BUBBLE WRAP-Verpackungen. Das Geschäft gliedert sich in die beiden berichtspflichtigen Segmente Lebensmittel und Schutzverpackungen.

Offizielle Webseite: https://www.sealedair.com