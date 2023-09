Unternehmensprofil

Sealed Air Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lebensmittelsicherheit und Sicherheit, Facility Hygiene und Produktschutz. Das Unternehmen bedient eine Reihe von Endmärkten einschließlich Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Gastronomie, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Industrie und gewerbliche und private Anwendungen. Es führt das gesamte Unternehmen im Wesentlichen über drei hundertprozentige Tochtergesellschaften, nämlich Cryovac, Inc., Sealed Air Corporation (US) und Diversey, Inc. Die Gruppe hat eine umspannende globale Reichweite, mit der sie ihre Stärken über die Niederlassungen nutzt, um so in mehr als 60 Ländern nahezu weltweit die Kunden zu erreichen. Führende Marken sind Cryovac packaging-technology, Diversey TASKI brand cleaning and hygiene solutions sowie seine Bubble Wrap brand cushioning, Jiffy protective mailers und Instapak foam-in-place systems.

Offizielle Webseite: www.sealedair.com