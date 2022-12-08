Unternehmensprofil

Die Shanghai Industrial Holdings Ltd. ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die auf die vier Kerngeschäfte Infrastruktur und Umweltschutz, Gesundheitsdienstleistungen, Konsumgüter und Immobilien ausgerichtet ist. Die Immobilienentwicklung, der Hotelbetrieb und Investitionen in diesem Sektor bilden das größte Segment. Die Infrastruktur- und Umweltaktivitäten betreffen zum einen Mauteinnahmen von Seiten der drei gruppeneigenen Straßen und der Hangzhou-Bucht-Brücke, Beteiligungen in der Photovoltaik sowie zum anderen die Wasser- und Abfallwirtschaft. Der Gesundheitssektor wird i.W. durch die Shanghai Pharmaceutical Gruppe repräsentiert. Die Konzerngesellschaften des Bereichs Konsumgüter sind mit der Herstellung und dem Verkauf von Zigaretten, Verpackungsmaterialien und Druckerzeugnissen befasst.

Offizielle Webseite: https://www.sihl.com.hk