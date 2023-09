Unternehmensprofil

Die Siemens AG ist ein Technikkonzern, der auf vielen Gebieten zu den weltweiten Marktführern zählt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf den Gebieten Automatisierung und Digitalisierung in den Prozess- und Fertigungsindustrien, smarte Infrastruktur für Gebäude und dezentrale Energiesysteme, intelligente Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr sowie Medizintechnik und digitale Gesundheitsdienstleistungen. Diese Geschäfte sind unterteilt in die berichtspflichtigen Segmente Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility und Siemens Healthineers (die Industriellen Geschäfte) sowie Siemens Financial Services, das die industriellen Segmente unterstützt und eigene Geschäfte mit externen Kunden betreibt. Portfolio Companies betreffen Geschäfte, die separat geführt werden, um ihre Leistung zu verbessern. Im Geschäftsjahr 2019/20 wurde das Energiegeschäft in die Siemens Energy AG überführt und im September 2020 im Wege einer Abspaltung an die Börse gebracht.

Offizielle Webseite: www.siemens.com