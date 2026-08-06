Unternehmensprofil

Die Siemens AG ist ein Technikkonzern, der in vielen Bereichen der Automatisierung und Digitalisierung für Prozess- und Fertigungsindustrien, der smarten Infrastruktur für Gebäude und dezentrale Energiesysteme, intelligente Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr sowie Medizintechnik und digitale Gesundheitsdienstleistungen zu den weltweiten Marktführern zählt. Hinzu kommen Financial Services, welche die industriellen Segmente unterstützt und eigene Geschäfte mit externen Kunden betreibt. Portfolio Companies betreffen Geschäfte, die separat geführt werden, um ihre Leistung zu verbessern. Das frühere Energiegeschäft war im Geschäftsjahr 2019/20 in die Siemens Energy AG überführt und im September 2020 im Wege einer Abspaltung an die Börse gebracht worden. Ende Oktober 2024 wurde die rund zehn Mrd. Euro teure Übernahme der Altair Engineering Inc., einem führenden Anbieter von Software auf dem Markt für industrielle Simulation und Analyse, bekanntgegeben.

Offizielle Webseite: https://www.siemens.com