Signet Jewelers Limited

Unternehmensprofil

Signet Jewelers Ltd beschreibt sich selbst als größten Juwelier-Fachhändler, gemessen an den Verkäufen in den USA und Großbritannien. Die US-Sparte betreibt rund 1.500 Geschäfte in 50 Bundesstaaten. Die Geschäfte befinden sich landesweit in Einkaufszentren und Off-Mall-Standorten unter der Marke Kay Jewelers und regional unter einer Reihe von etablierten Mall-basierten Marken. Am wichtigsten war die Übernahme von Ultra-Stores Inc. am 29. Oktober 2012. Am 4. November 2013 erwarb Signet eine Diamantpolierfabrik in Gaborone, Botsuana. Diese Akquisition erweitert die langfristigen Ressourcen für den Bezug von Diamanten und stellt Kapazitäten bereit, um Edelsteine zu schneiden und zu polieren. Die britische Division betreibt etwa 500 Geschäfte, darunter einige Läden in Irland und auf den Kanalinseln. Die Geschäfte befinden sich in großen regionalen Einkaufszentren und Prime-Standorten.

Offizielle Webseite: http://www.signetjewelers.com