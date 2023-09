Unternehmensprofil

Die Simon Property Group, Inc. operiert als REIT, der Objekte an erstklassigen Einkaufs-, Gastronomie-, Unterhaltungs- und Mischnutzungsstandorten besitzt, entwickelt und verwaltet. Ende 2020 war der Konzern an 203 Immobilien in den USA und Puerto Rico (darunter im Wesentlichen Malls und Premium Outlets). Außerdem besitzt das Unternehmen eine 80-prozentige nicht beherrschende Beteiligung an The Taubman Realty Group, LLC, die an 24 regionalen, überregionalen und Outlet-Malls in den USA und Asien beteiligt ist. International betreibt der Konzern mehr als 30 Premium und Designer Outlets hauptsächlich in Asien, Europa und Kanada. Außerdem ist Simon Property mit 22,4 Prozent an der börsennotierten französischen Klépierre SA beteiligt, die Einkaufszentren in 15 europäischen Ländern besitzt.

Offizielle Webseite: www.simon.com