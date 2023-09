Unternehmensprofil

Der SKF-Konzern beschreibt sich als ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Wälzlager, Gummidichtungen, Mechatronik-, Service- und Schmier-Systeme. Die Dienstleistungen umfassen technische Unterstützung, Wartung, Überwachung, Effizienz-Optimierung, technische Beratung und Schulung. Das Geschäft erfolgt hauptsächlich über die Geschäftsbereiche "SKF Industrial Market - Strategic Industries", "SKF Industrial Market - Regional Sales and Service" und "SKF Automotive". Jeder dieser Bereiche arbeitet für die unterschiedlichsten Branchen und entwickelt und liefert Produkte, Lösungen und Dienstleistungen an OEMs und Endkunden. Darüber hinaus verfügt SKF über eine Reihe von Produkten, Lösungen, Dienstleistungen und Kompetenzen, die die drei Geschäftsfelder ergänzen.

Offizielle Webseite: www.skf.com