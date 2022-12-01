SNP
Aktuelle Nachrichten zu SNP
dpa-AFX News zu SNP
EQS-News: SNP setzt sein starkes Wachstum fort und verzeichnet das beste zweite Quartal seiner Unternehmensgeschichte (deutsch)
EQS-News: SNP meldet bestes erstes Quartal der Firmengeschichte nach drei Rekordjahren in Folge (deutsch)
EQS-Adhoc: SNP: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 mit deutlicher Ergebnissteigerung (deutsch)
EQS-News: SNP setzt Wachstumskurs in 2025 fort und erzielt drittes Rekordjahr in Folge (deutsch)
Kennzahlen (in )
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz ()
|-
|-
|303.386.000,00
|266.942.000,00
|211.866.000,00
|Nettogewinn ()
|-
|-
|31.451.000,00
|20.111.000,00
|5.865.000,00
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|4,37
|2,78
|0,81
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|4,46
|4,46
|-
|-
|-
|KGV
|21,99
|24,35
|17,48
|21,94
|51,73
|KUV
|1,73
|1,88
|1,83
|1,66
|1,44
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ist ein deutsches Softwarehaus, das seinen nationalen wie internationalen Kunden mit Software-Lösungen und ergänzenden Dienstleistungen hilft, Veränderungen in deren Unternehmen umgehend umzusetzen und die IT-Landschaft schnell und wirtschaftlich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Mit SNP Transformation Backbone hat der Software-Spezialist eine Standardsoftware entwickelt, die die Analyse der Strukturen automatisiert und die notwendigen Änderungen in IT-Systemen standardisiert umsetzt. Laut SNP ist diese Software weltweit die erste ihrer Art. In diese Transaktionsplattform sind Erfahrungen aus mehr als 1.500 internationalen Projekten eingeflossen. Das Serviceportfolio umfasst die Bereiche Business Landscape Design, Business Landscape Transformation und Business Landscape Management. SNP ist neben Deutschland auch in Österreich, Spanien, der Schweiz, den USA und Südafrika vertreten.
Offizielle Webseite: https://www.snpgroup.com