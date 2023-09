Unternehmensprofil

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ist ein deutsches Softwarehaus, das seinen nationalen wie internationalen Kunden mit Software-Lösungen und ergänzenden Dienstleistungen hilft, Veränderungen in deren Unternehmen umgehend umzusetzen und die IT-Landschaft schnell und wirtschaftlich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Mit SNP Transformation Backbone hat der Software-Spezialist eine Standardsoftware entwickelt, die die Analyse der Strukturen automatisiert und die notwendigen Änderungen in IT-Systemen standardisiert umsetzt. Laut SNP ist diese Software weltweit die erste ihrer Art. In diese Transaktionsplattform sind Erfahrungen aus mehr als 1.500 internationalen Projekten eingeflossen. Das Serviceportfolio umfasst die Bereiche Business Landscape Design, Business Landscape Transformation und Business Landscape Management. SNP ist neben Deutschland auch in Österreich, Spanien, der Schweiz, den USA und Südafrika vertreten.

Offizielle Webseite: www.snpgroup.com