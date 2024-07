Unternehmensprofil

Die Sofina S.A. ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren geschäftlicher Fokus auf langfristig ausgelegten Minderheitsbeteiligungen an großen und kleineren Unternehmen liegt. Dies betrifft sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte Wertpapiere. Darüber hinaus ist Sofina ein renommierter Investor in Top Tier Venture Capital und Private Equity Fonds. Sofina Croissance umfasst Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen.

Offizielle Webseite: www.sofinagroup.com