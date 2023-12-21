Stemmer Imaging
Aktuelle Nachrichten zu Stemmer Imaging
dpa-AFX News zu Stemmer Imaging
EQS-News: Delisting der STEMMER IMAGING-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ablauf des 27. Dezember 2024 (deutsch)
EQS-News: STEMMER IMAGING AG: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Annahme des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots von MiddleGround Capital (deutsch)
EQS-News: STEMMER IMAGING AG: Annahmefrist für öffentliches Delisting-Erwerbsangebot von MiddleGround Capital für STEMMER IMAGING AG beginnt (deutsch)
EQS-Adhoc: STEMMER IMAGING: Ergebnis im dritten Quartal unter den Erwartungen - keine Prognose mehr für Geschäftsjahr 2024 (deutsch)
EQS-Adhoc: STEMMER IMAGING: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung für Delisting und Erhalt eines Verlangens für Verhandlungen über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (deutsch)
EQS-News: STEMMER IMAGING AG: Gibt erfolgreiche Übernahme durch MiddleGround Capital bekannt (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|158,10
|134,00
|105,92
|148,50
|159,05
|Nettogewinn (Mio)
|-
|-
|4,19
|15,73
|17,97
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|0,64
|2,42
|2,77
|Dividende/Aktie
|-
|-
|2,70
|3,00
|0,75
|Rendite (%)
|-
|-
|5,08
|9,17
|2,29
|KGV
|-
|-
|83,13
|13,51
|11,84
|KUV
|-
|-
|3,26
|1,43
|1,34
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die STEMMER IMAGING AG ist Obergesellschaft eines Konzerns, der vorwiegend in dem Geschäftssegment der industriellen Bildverarbeitung tätig ist. Nach eigenen Angaben verfügt die Gruppe über eines der umfangreichsten Lager für Bildverarbeitungskomponenten in Europa und bezieht die gesamte Bandbreite an Produkten, wobei Beleuchtungen, Optiken, Software sowie Zubehör für die Bildverarbeitung, Kameras, die Bilderfassung, Bildverarbeitungs- und Rechnersysteme hervorgehoben werden. Dabei ist die Gruppe im Wesentlichen auf den Vertrieb von IBV-Systemen und Komponente sowie auf die Entwicklung und die Konfiguration von kundenspezifischen IBV-Produkten und Lösungen spezialisiert. Daneben werden auch Service- und Supportleistungen vor und nach dem Verkauf der Produkte angeboten. Das Börsenlisting erfolgt nicht auf Antrag des Unternehmens. Es unterliegt daher keinen Transparenzplichten.
Offizielle Webseite: https://www.stemmer-imaging.de