Unternehmensprofil

Die STEMMER IMAGING AG ist Obergesellschaft eines Konzerns, der vorwiegend in dem Geschäftssegment der industriellen Bildverarbeitung tätig ist. Nach eigenen Angaben verfügt die Gruppe über eines der umfangreichsten Lager für Bildverarbeitungskomponenten in Europa und bezieht die gesamte Bandbreite an Produkten, wobei Beleuchtungen, Optiken, Software sowie Zubehör für die Bildverarbeitung, Kameras, die Bilderfassung, Bildverarbeitungs- und Rechnersysteme hervorgehoben werden. Dabei ist die Gruppe im Wesentlichen auf den Vertrieb von IBV-Systemen und Komponente sowie auf die Entwicklung und die Konfiguration von kundenspezifischen IBV-Produkten und Lösungen spezialisiert. Daneben werden auch Service- und Supportleistungen vor und nach dem Verkauf der Produkte angeboten.

Offizielle Webseite: www.stemmer-imaging.de