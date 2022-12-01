Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

St Galler Kantonalbank AG

%
H T
WKN 632296
ISIN CH0011484067
Börse -
Stand -
St Galler Kantonalbank AG Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu St Galler Kantonalbank AG

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu St Galler Kantonalbank AG

    dpa-AFX News zu St Galler Kantonalbank AG

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu St Galler Kantonalbank AG

    Kennzahlen (in CHF)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 634,36 615,94 - - -
    Nettogewinn (Mio) 242,50 235,67 226,98 215,08 207,20
    Gewinn/Aktie 40,52 39,38 37,93 35,94 34,63
    Dividende/Aktie 21,00 20,00 20,00 19,00 19,00
    Rendite (%) 3,23 3,08 3,50 4,34 3,87
    KGV 16,04 16,50 15,05 12,17 14,19
    KUV 6,13 6,32 5,55 4,53 5,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die St. Galler Kantonalbank (SGKB) wurde 1868 gegründet, um der Bevölkerung und dem Kleingewerbe im Kanton Spar- und Kreditmöglichkeiten anzubieten und so die regionale Wirtschaft zu fördern. Das Stammhaus SGKB bietet seinen Kunden in den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden ein breites Angebot an Finanzdienstleistungen. Die Tochter Hyposwiss ist auf das Anlagengeschäft spezialisiert, während die St. Galler Kantonalbank Deutschland AG eine eigenständige deutsche Tochter ist, die sich ebenfalls auf das Anlagengeschäft konzentriert hat. Nachdem im Zuge einer Neuausrichtung der Geschäftsstrategie das Private Banking ausgebaut wurde, untergliedert sich das operative Geschäft in Privat- und Geschäftskunden, Private Banking und Corporate Center. 2000 wandelte sich die Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft um. 2001 folgte die Teilprivatisierung der St. Galler Kantonalbank AG. Das Stammhaus besitzt noch heute eine Staatsgarantie. Mehrheitsaktionär ist der Kanton St. Gallen.

    Offizielle Webseite: https://www.sgkb.ch

    Aktionärsverteilung