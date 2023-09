Unternehmensprofil

Die Storebrand ASA repräsentiert einen Konzern, der in Nordeuropa führend bei langfristigen Sparprodukten und Versicherungen ist. Die Aktivitäten sind eingeteilt in die Geschäftsfelder Savings, Insurance, Guaranteed Pensions und Other. Das Segment Savings umfasst beitragsorientierte Renten in Norwegen und Schweden, die Vermögensverwaltung und Retail-Banking-Produkte. Darüber hinaus sind diesem Segment die Tochtergesellschaften Storebrand Livsforsikring und SPP zugeordnet. Das Segment Insurance verantwortet die Risikoprodukte des Konzerns in Norwegen und Schweden. Dazu zählen Kranken- und Sachversicherungen sowie persönliche Risikoprodukte und mitarbeiter- und rentenbezogene Versicherungen. Das Segment Guaranteed Pensions betrifft langfristige Rentensparprodukte mit garantierter Rendite. Im Segment Other ist vor allem das Ergebnis der Holdinggesellschaft ausgewiesen.

Offizielle Webseite: www.storebrand.no