Unternehmensprofil

Die Swissquote Group Holding Ltd. ist die Muttergesellschaft einer Gruppe, die in der Schweiz führender Anbieter von Online Trading Services und Finanzdienstleistungen ist. Zur Gruppe gehören im Wesentlichen die Swissquote Bank SA und das Swissport Finanzportal. Die Swissquote Bank ist die wichtigste Online-Bank in der Schweiz und führt sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden Konten in CHF, Euro, USD und diversen weiteren Währungen. Neben dem Retailgeschäft steht der Wertpapier- und Devisenhandel. Das Swissquote-Finanzportal bietet täglich rund zehn Millionen Seiten und ist die am meisten besuchte Finanzplattform der Schweiz, auf der Anlegern professionelle Selektions- und Analysetools angeboten werden. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden operativen Segmente Securities Trading und Leveraged Forex (eForex) sowie das Cost Center Platform and Infrastructure Operations.

Offizielle Webseite: www.swissquote.ch