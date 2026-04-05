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Swiss Re

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WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 43,22 42,72 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 4,48 4,69 4,76 3,24 3,23
    Gewinn/Aktie 15,74 16,02 15,67 10,88 11,09
    Dividende/Aktie 9,25 8,61 8,00 7,35 6,80
    Rendite (%) 5,54 5,16 4,77 5,06 6,05
    KGV 10,45 10,36 10,71 13,34 10,14
    KUV 1,08 1,14 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Swiss Re Ltd. bezeichnet sich als Marktführer in den Bereichen (Rück-)Versicherung und Risikotransferlösungen. Kunden sind Versicherungen, Unternehmen, die öffentliche Hand und Versicherungsnehmer. Die Aktivitäten sind in zwei Unternehmensbereiche unterteilt. Die Rückversicherung ist das volumenmäßig größte Geschäft von Swiss Re und bildet das Fundament der Gruppe. In diesem Bereich wird der weitaus größte Teil der Bruttoprämien und Provisionen vereinnahmt, die in den beiden Bereichen Property & Casualty und Life & Health erwirtschaftet werden. Der Unternehmensbereich Corporate Solutions bietet mittelständischen und großen Firmen ein Produktportfolio, das von der traditionellen Schaden- und Unfallversicherung bis hin zu sehr individuelle Lösungen reicht. Corporate Solutions verfügt über mehr als 50 Niederlassungen weltweit und laut Swiss Re deren Wachstumstreiber. Aufgrund von Veränderungen in der Rechnungslegung sind die Jahre ab 2024 mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar.

    Offizielle Webseite: https://www.swissre.com

    Aktionärsverteilung