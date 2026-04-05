Swiss Re
Aktuelle Nachrichten zu Swiss Re
dpa-AFX News zu Swiss Re
EQS-News: Swiss Re Corporate Solutions kündigt exklusive Partnerschaften in Indien und Mexiko an (deutsch)
EQS-News: 750 Mrd. USD schwerer Investitionsboom in KI und geopolitische Fragmentierung verändern die Versicherungslandschaft, sagt Swiss Re Institute (deutsch)
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|43,22
|42,72
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|4,48
|4,69
|4,76
|3,24
|3,23
|Gewinn/Aktie
|15,74
|16,02
|15,67
|10,88
|11,09
|Dividende/Aktie
|9,25
|8,61
|8,00
|7,35
|6,80
|Rendite (%)
|5,54
|5,16
|4,77
|5,06
|6,05
|KGV
|10,45
|10,36
|10,71
|13,34
|10,14
|KUV
|1,08
|1,14
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Swiss Re Ltd. bezeichnet sich als Marktführer in den Bereichen (Rück-)Versicherung und Risikotransferlösungen. Kunden sind Versicherungen, Unternehmen, die öffentliche Hand und Versicherungsnehmer. Die Aktivitäten sind in zwei Unternehmensbereiche unterteilt. Die Rückversicherung ist das volumenmäßig größte Geschäft von Swiss Re und bildet das Fundament der Gruppe. In diesem Bereich wird der weitaus größte Teil der Bruttoprämien und Provisionen vereinnahmt, die in den beiden Bereichen Property & Casualty und Life & Health erwirtschaftet werden. Der Unternehmensbereich Corporate Solutions bietet mittelständischen und großen Firmen ein Produktportfolio, das von der traditionellen Schaden- und Unfallversicherung bis hin zu sehr individuelle Lösungen reicht. Corporate Solutions verfügt über mehr als 50 Niederlassungen weltweit und laut Swiss Re deren Wachstumstreiber. Aufgrund von Veränderungen in der Rechnungslegung sind die Jahre ab 2024 mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar.
Offizielle Webseite: https://www.swissre.com