Diese 5 Schweizer Aktien bieten alle durch ein niedriges KGV und eine gleichzeitig hohe Dividende Sicherheit und Rendite. Es sind sogar bis zu 6,33 Prozent Dividendenrendite möglich und die KGVs sind teilweise unter 10.

Schweizer Aktien sind seit dem Handelsverbot der EU ein wenig aus den Augen der Anleger verschwunden. Nestlé, Roche und andere Blue Chips stehen zwar ab und zu noch auf dem Zettel, doch was ist mit den anderen Werten aus dem Schweizer Index SMI? Weil deutsche Anleger die Aktien am Handelsplatz Zürich aber dennoch kaufen und verkaufen und auch der Handel über Over the Counter-Deals (OTC) bei Brokern möglich ist, haben wir alle 20 Aktien des SMI gescreent und diese Schweizer Werte gefunden:

5 Schweizer Aktien mit hohen Dividenden und niedrigen KGVs

Aktien KGV Dividendenrendite Novartis 14,1 3,77% Holcim 12,1 4,32% Swiss Life 11,7 5,39% Zurich 12,4 5,45% Swiss Re 9,6 6,33%

Zwar sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse bei Schweizer Aktien nicht so grandios niedrig wie bei einigen DAX-Aktien oder bei Europa-Aktien, doch diese fünf Werte oben haben in der Kombination auch immer noch eine ansehnliche Dividendenrendite und sind die günstigsten auf dem Schweizer Markt.

Dabei bietet der weltbekannte Pharma-Konzern Novartis aktuell 3,77 Prozent Dividendenrendite bei eine KGV von 14,1. Und der Baukonzern Holcim setzt mit einem KGV von 12,1 und einer Dividendenrendite von 4,32 Prozent sogar noch einen drauf.

Richtig spannend wird es dann mit dem Versicherungskonzern Swiss Life. Die Versicherung konzentriert sich vor allem auf Lebensversicherungen und Vorsorgeprodukte und bietet Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 5,39 Prozent bei einem KGV von 11,7. Ähnlich gut ist die nächste Versicherung Zurich. Sie konzentriert sich vor allem auf US-Versicherungen, Schaden- und Unfall-Versicherungen sowie ebenfalls Lebensversicherungen.

Doch die besten Konditionen bietet momentan der Schweizer Rückversicherer Swiss Re. Mit einem KGV von 9,6 und einer Dividendenrendite von 6,33 Prozent bekommen Anleger hier einiges geboten.

