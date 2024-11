Unternehmensprofil

Die Coach Inc. wurde 1941 als familiengeführte Werkstatt gegründet. In einem Dachgeschoss in Manhattan, wurde in Handarbeit eine Kollektion von Lederwaren produziert. Auf dem damals geschaffenen Know-how basiert noch das heutige Geschäft, das in zwei regional ausgerichtete Segmente unterteilt ist. Das Segment Nordamerika umfasst den Vertrieb über Coach-Filialen, das Großkundengeschäft sowie den Internet-Vertrieb. Auf dieses Segment entfiel 2015 ein Anteil von etwa 59% des gesamten Nettoumsatzes. Das Segment International (39% vom Gesamtnettoumsatz) umfasst Coach-Filialen und Concession Shop-in-Shops in Japan, China, Hong Kong, Macao, Singapur, Taiwan, Malaysia, Südkorea, Großbritannien, Frankreich, Irland, Spanien, Portugal, Deutschland, Italien, Belgien und den Niederlanden sowie den Großkundenvertrieb und den Handel in etwa 45 Ländern weltweit.

Offizielle Webseite: www.tapestry.com