Unternehmensprofil

Die Tele Columbus AG ist einer der führenden deutschen Kabelnetzbetreiber und damit wichtiger Service-Partner für Endkunden, Hausbesitzer und die Wohnungswirtschaft. Geografisch konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und einige Ballungszentren Deutschlands. Das operative Geschäft ist in die beiden Bereiche "TV" sowie "Internet und Telefonie" gegliedert. Im Bereich "TV" bietet der Konzern Basis- und Premiumprogramme an. Das Basis-Paket umfasst analoge und digitale TV- und Radio-Dienste. Die Premium-Pakete enthalten bis zu 72 weitere digitale TV-Kanäle, davon etwa drei Dutzend in HD-Qualität. Im Segment "Internet und Telefonie" belief sich die Zahl der Internetverträge Ende 2018 auf 574.000 (i.V. 578.000). Insgesamt versorgte die Gruppe nach eignen Angaben gleichzeitig über bestehende Netzebenen knapp zehn Prozent aller deutschen Haushalte.

Offizielle Webseite: www.telecolumbus.com