Unternehmensprofil

Die The Social Chain AG (zuvor Lumaland AG) betreibt eine Online-Plattform sowie Offline-Shops bzw. Geschäfte, die auf die Bereiche Schlafen, Wohnen und Freizeit fokussiert sind. Dabei ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet E-Commerce für "Home & Living"-Eigenmarken. Eigenen Angaben zufolge wickelt der Konzern mehr als 10.000 Bestellungen pro Tag und rund vier Millionen Warensendungen im Jahr ab. Am 25. Juli 2023 wurden die Rechtsanwälte Prof. Dr. Gerrit Hölzle und Dr. Thorsten Bieg als Insolvenzvorstände berufen. Die Bestellung erfolgt den Angaben zufolge gemäß § 270a InSO zur Sicherstellung der gesetzlichen Voraussetzungen betreffend die Durchführung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bei der Gesellschaft, die am gleichen Tag vom Amtsgericht bestätigt wurde.

Offizielle Webseite: www.socialchain.com