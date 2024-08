Unternehmensprofil

Thomson Reuters Corp. sieht sich als führende Quelle intelligenter Informationen für Unternehmen und Fachleute in der Welt. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereiche gegliedert. "Financial & Risk" bietet wichtige Nachrichten, Informationen und Analysen sowie regulatorische und operative Risikomanagementlösungen. "Legal" besteht aus kritischen Online- und Print-Informationen, Entscheidungshilfen, Software und Services, die gesetzliche, investigative, geschäftliche und staatliche Profis auf der ganzen Welt unterstützen. "Tax & Accounting" umfasst integrierte Steuerkonformität und Accounting-Informationen, Software und Dienstleistungen für die Fachbuchhaltungsfirmen, Unternehmen, Rechtsanwaltskanzleien und Behörden. "Intellectual Property & Science" besteht aus umfassendem geistigem Eigentum und wissenschaftlichen Informationen, Entscheidungshilfen und Dienstleistungen.

Offizielle Webseite: www.thomsonreuters.com