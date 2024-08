Welche Aktien werden zukünftig am stärksten von Künstlicher Intelligenz profitieren? Die Experten der Bank of America erstellten nun eine geniale Liste, die es verrät.

Auch, wenn Tech-Aktien in jüngster Zeit nicht vor einer allgemeinen Korrektur gefeit waren: Fest steht, dass das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin ein riesiges Thema unserer modernen Welt und damit auch an den Börsen bleiben wird.

Womöglich dauert es noch ein paar Jahre, bis sich das Potenzial sichtbar und messbar entfalten kann. Doch gerade dann lohnt es sich, schon jetzt auf die richtigen Aktien zu setzen, um zukünftig größtmöglich zu profitieren.

Doch wie kann man diese schon jetzt finden? Die Experten der Bank of America haben sich genau dieser Aufgabe angenommen und dafür eine geniale Liste mit Aktien erstellt.

Die Top-Aktien für KI laut der Bank of America

So erstellten die Experten der Bank of America eine Liste mit KI-Aktien weltweit, die sie derzeit zum Kauf empfehlen. Für sie ist KI nicht nur Zukunftsmusik, denn sie rechnen damit, dass die Einführung der KI-Technologien 2025 beschleunigt wird, „da Pilotprojekte bei den 44% der S&P-Unternehmen, die bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 ‚KI‘ erwähnten, in die Produktion übergehen“, so die Experten laut dem Finanzportal „Seeking Alpha“.

Folgende US-Unternehmen könnten laut der Bank of America ihren Wert durch den Einsatz von KI steigern:

ServiceNow

Synopsys

Tesla

Thomson Reuters

Texas Roadhouse

United Airlines

UnitedHealth

Walmart

Welltower







Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.