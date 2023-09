Unternehmensprofil

Thor Industries bezeichnet sich als der größte Hersteller von Freizeitfahrzeugen weltweit und führender Produzent von Bussen. Zu den wichtigsten operativen Tochtergesellschaften im Bereich Freizeitfahrzeuge zählen die Airstream, Inc., die CrossRoads RV, die Thor Motor Coach, Inc., die Keystone RV Company, die Heartland Recreational Vehicles, LLC, die Livin' Lite RV, Inc., die Bison Coach, K.Z., Inc. sowie die Postle Operating, LLC.

Offizielle Webseite: http://www.thorindustries.com