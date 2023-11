Der Traum für jeden Anleger: Unterbewertete Aktien, die noch ein schönes Kurspotenzial bieten, erhöhen ihre Dividende. Finden können Anleger genau diese Kombination jetzt dank einer Analyse von Morningstar. Um welche Aktien es sich handelt.

So schreibt auch Morningstar in der Analyse: "Für diesen Artikel haben wir nach Aktien gesucht, die ihre vierteljährlichen Dividenden erhöht haben, was ein Zeichen für das Vertrauen eines Unternehmens in seine zukünftigen Finanzen sein kann." Neben der Dividendenerhöhung suchte Morningstar gleichzeitig bei diesen Aktien danach, ob sie unterbewertet sind. Denn: "Diese Aktien bieten Anlegern das Potenzial, sowohl von höheren Dividendenrenditen als auch von der Möglichkeit einer Wertsteigerung ihrer Anlage zu profitieren", so Morningstar weiter. Und um diese acht Aktien handelt es sich:

8 unterbewertete Aktien mit Dividenden-Erhöhungen

Aktie Fairer Wert in USD Dividendenrendite Dividenden-Erhöhung Sirius XM 7,5 2,49% 9,92% McDonalds 290 2,55% 9,87% Microchip Technology 90 2,46% 7,07% Thor Industries 139 2,18% 6,67% American Electric 97 4,66% 6,02% Entergy Corp - 4,73% 5,61% CenterPoint Energy - 2,98% 5,26% First Energy Corp - 4,61% 5,13%

Morningstar empfiehlt diese unterbewerteten Aktien

Die vollständige Analyse zu den Aktien finden Sie in diesem Morningstar-Artikel. Wir wollen uns vor allem am McDonalds mit einer Dividendenerhöhung von 9,87 Prozent auf 2,55 Prozent Dividendenrendite insgesamt konzentrieren. Denn zudem sieht Morningstar noch etwas Raum bis zum fairen Wert von 290 US-Dollar. Und selbst wenn dieser faire Wert erreicht wird, bedeutet dies nicht, dass die McDonalds-Aktie nicht noch weiter steigen kann. So schreibt Morningstar-Analyst Sean Dunlop auch: „McDonald’s erweist sich trotz des weit verbreiteten Verbraucherdrucks weiterhin als widerstandsfähig, wobei seine starke Wertpositionierung, Investitionen in die Entwicklung von Kernmenüs und digitale Scharfsinnigkeit zu einem weiteren Quartal einer gesunden Umsatzentwicklung führen.“

Zudem sehen auch die Aktien von Microchip Technology und Thor Industries gut aus. Das Halbleiter-Unternehmen Microchip Technology erhöhte die Dividende um 7,07 Prozent auf 2,46 Prozent Dividendenrendite und bietet noch rund 10 Prozent Kurspotenzial bis zu einem fairen Wert von 90 Dollar.

Und auch die Aktie von Thor Industries bietet Anlegern noch 39 Prozent Kurspotenzial bis zu einem fairen Wert laut Morningstar von 139 Dollar. Zudem erhöhte der US-Anbieter von Freizeitfahrzeugen aller Art die Dividende um 6,67 Prozent auf 2,18 Prozent Dividendenrendite.

So sehen Anleger in dieser Morningstar-Analyse, dass es bei einigen Aktien die schöne Kombination aus Unterbewertung und Dividenden-Erhöhung gibt.

