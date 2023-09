Unternehmensprofil

Die Toronto-Dominion Bank und ihre Tochtergesellschaften, zusammen als TD Bank Group bekannt, ist nach Niederlassungen die sechstgrößte Bank in Nordamerika und betreut 25 Millionen Kunden in den drei Kerngeschäftsfeldern Kanadischer Einzelhandel, US Retail and Wholesale Banking. Diese Unternehmen sind an einer Reihe von Standorten in Finanzzentren rund um den Globus in Betrieb. TD Bank Group zählt mit rund elf Millionen aktiven Online- und Mobile-Kunden auch zu den weltweit führenden Online-Finanzdienstleistungsfirmen. Die Toronto-Dominion Bank ist eine Chartered Bank vorbehaltlich der Bestimmungen des Bankgesetzes (Kanada). Sie wurde am 1. Februar 1955 durch den Zusammenschluss der Bank of Toronto, im Jahre 1855 beurkundet, und The Dominion Bank, im Jahre 1869 beurkundet, gebildet.

Offizielle Webseite: www.td.com