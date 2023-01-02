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Traumhaus AG

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WKN A2NB7S
ISIN DE000A2NB7S2
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2022 2021
    Umsatz (Mio) 75,27 102,15
    Nettogewinn (Mio) 1,00 6,50
    Gewinn/Aktie 0,20 1,32
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV 29,75 12,65
    KUV 0,39 0,78

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Traumhaus AG bezeichnet sich als Anbieter von standardisierten, seriell und in Massivbauweise erstellten Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Die Gesellschaft erwirbt und projektiert Grundstücke ab einer Größenordnung von 3.000 m2 für mindestens 15 Reihenhäuser. Sie schafft Baurecht und vermarktet die baureifen Parzellen an Enderwerber. Die anschließende Bauleistung wird durch die Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH erbracht, die 2018 zum Preis von 8,0 Mill. Euro vollständig übernommen wurde. Entstanden ist die Gesellschaft am 12. Juli 2018 im Wege des Formwechsels aus der Dirk van Hoek GmbH. Am 30. November 2023 hat das Unternehmen angekündigt, wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Einleitung eines Eigenverwaltungsverfahren zu stellen. Das Verfahren soll auch die Heinrich Hildmann Gesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH und die Traumhaus Fertigteilwerk GmbH einbeziehen.

    Offizielle Webseite: https://www.traumhaus-familie.de

    Aktionärsverteilung