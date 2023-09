Unternehmensprofil

Die Traumhaus AG bezeichnet sich als Anbieter von standardisierten, seriell und in Massivbauweise erstellten Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Die Gesellschaft erwirbt und projektiert Grundstücke ab einer Größenordnung von 3.000 m2 für mindestens 15 Reihenhäuser. Sie schafft Baurecht und vermarktet die baureifen Parzellen an Enderwerber. Die anschließende Bauleistung wird durch die Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH erbracht, die 2018 zum Preis von 8,0 Mill. Euro vollständig übernommen wurde. Entstanden ist die Gesellschaft am 12. Juli 2018 im Wege des Formwechsels aus der Dirk van Hoek GmbH.

Offizielle Webseite: www.traumhaus-familie.de