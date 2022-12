Beim Dax gibt es eine Dividendenrendite von knapp unter drei Prozent. Doch es gibt auch deutsche Aktien, die sehr hohe Dividenden bezahlen. Die folgenden 15 Aktien bieten bis zu 30 Prozent Dividendenrendite. Von Roland Frank und Marian Kopocz

Deutsche Dividenden

Diese deutschen Aktien bieten sehr hohe Dividenden

Die 3U Holding bietet Anlegern aktuell mehr als 30 Prozent Dividendenrendite. Aufgrund eines einmaligen Geschäftes werden Anleger mit einer solche hohen Auszahlung belohnt. Danach dürfte die Rendite für die 3U Holding-Aktie aber wieder auf ein normaleres Maß absinken.

Auf Platz 2 der höchsten deutschen Dividenden kommt die Reederei Hapag-Lloyd ins Ziel. Denn das Unternehmen profitiert von den hohen Frachtraten in den weltweiten Lieferketten und belohnt Anleger mit einer Dividendenrendite von 26,61 Prozent.

Auf Rang 3 folgt tatsächlich Volkswagen Vorzugsaktien. Denn diese erhalten eine hohe Sonderdividende durch den Porsche-Börsengang. Doch hier müssen Anleger bereits im Besitz der Aktie sein, wenn sie noch in den Genuss dieser Dividende kommen wollen. Denn maßgeblich dafür war der Besitz des Papiers am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember.

Doch falls das nicht geklappt haben sollte, gibt es hier noch weitere Aktien mit hohen Dividenden:

Weitere hohe Dividendenrenditen bei Aktien

Aber auch Werte wie die Deutsche Pfandbriefbank mit 11,83 Prozent Dividendenrendite oder ProSiebenSat.1 mit 8,93 Prozent und Aroundtown mit 8,82 Prozent zahlen sehr hohe Dividenden.

Allerdings sollten Anleger bei einem Investment nicht nur auf die Dividendenrendite schauen. Denn manchmal sorgt auch ein eingebrochener Aktienkurs für eine hohe Ausschüttung. Eine gute Fundamentalanalyse sollte es immer vor einem Investment sein.

Update Traumhaus: Die Prognose wurde halbiert auf 0,30 Euro und somit hat sie ihren Platz in der Liste verloren.



Schauen Sie auch gerne den Vergleich zur letzten Auswertung an.



Übrigens: Wenn Sie in Aktien investieren möchten, dann sollten Sie unbedingt prüfen, ob Sie beim besten Broker nach Preis-Leistungs-Verhältnis sind.