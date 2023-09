Tullow Oil plc

Unternehmensprofil

Tullow Oil ist ein Erdöl- bzw. Erdgasförderungsunternehmen mit Fokus auf den afrikanischen Kontinent. Dabei kann der Konzern eine doppelt so hohe Bohrerfolgsquote wie branchenüblich aufweisen, was u.a. damit zusammenhängt, dass ähnliche geografische Gegebenheiten an unterschiedlichen Orten als Entscheidungsmerkmal für Bohrversuche eine große Rolle spielen. Der Konzern segmentiert sein Geschäft geografisch in Westafrika, Ostafrika und Neue Unternehmungen (new ventures).

Offizielle Webseite: http://www.tullowoil.com