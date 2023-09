Unternehmensprofil

Die Twitter, Inc. betreibt eine globale Plattform für die öffentliche Selbstdarstellung und Gespräche in Echtzeit. Die Plattform ermöglicht es den Menschen, Informationsinhalte zu konsumieren, zu erstellen, zu verteilen und zu entdecken. Jeden Tag werden Eilmeldungen sowie Informationen aus den Bereichen Unterhaltung, Sport und Politik zuerst auf Twitter veröffentlicht, erklärt das Unternehmen. Viele der weltweit renommiertesten Medien, darunter die BBC, CNN und Associated Press, nutzen Twitter regelmäßig als Plattform zur Verteilung von Inhalten - in den Jahren der Trump-Regierung insbesondere auch der US-Präsident. Das primäre Angebot ist auf einer Vielzahl von mobilen Geräten, auf twitter.com und per SMS erreichbar. Die Gesellschaft erzielt seinen Umsatz mit Produkten und Dienstleistungen für Werbetreibende, Entwickler und Datenpartner.

Offizielle Webseite: www.twitter.com