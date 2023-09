Unternehmensprofil

Die UBER TECHNOLOGIES, INC. bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen rund um die Themen Personal Mobility (Mitfahrgelegenheiten und New Mobility incl. E-Bikes und E-Scooter), Uber Eats (Bestell- und Lieferservice für Restaurants und deren Kunden) sowie Uber Freight (Marktplatz, der Verlader und Spediteure miteinander verbindet) an. Die Gesellschaft unterscheidet dabei die beiden operativen und berichtspflichtigen Segmente Core Platform (umfasst hauptsächlich die Mitfahrgelegenheiten und Uber Eats) und Other Bets (vor allem Uber Freight und New Mobility).

Offizielle Webseite: www.uber.com