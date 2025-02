Wenn dieser Milliardär eine Aktie kauft, sollten Anleger genau hinsehen. Denn er setzt auf nur eine Handvoll Aktien – doch diese Auswahl macht ihn zu einem der erfolgreichsten Investoren der Welt. Nun hat er bei einem weltberühmten Tech-Giganten zugeschlagen. Sollten Anleger folgen? Und könnten möglicherweise rund 50 Prozent Kurschance drin sein?

Dieser Investor ist einer der bekanntesten der Welt: Bill Ackman (58). Der Milliardär ist Gründer und CEO von Pershing Square Capital Management. Das Besondere: Dieser Hedgefonds setzt auf nur wenige einzelne Aktien und verwaltet knapp 13 Milliarden US-Dollar. Ackman selbst verfügt laut "Forbes" derzeit über ein geschätztes Vermögen von 9,3 Milliarden US-Dollar.

Hinter dem Hedgefonds stehen aktuell etwa zehn Aktien, laut der jüngsten Offenlegung zum Ende des dritten Quartals. Dazu zählen etwa Brookfield Corporation, Hilton Worldwide, Alphabet und als jüngster Zuwachs Nike.

Doch vor wenigen Tagen die große Überraschung: Ackman hat in Milliardenhöhe Aktien eines weltbekannten Tech-Giganten gekauft. Analysten sind begeistert – die Aktie könnte immer noch eine Kurschance von bis zu 50 Prozent bieten. Was steckt dahinter?

Am vergangenen Freitag postete Bill Ackman auf X (ehemals Twitter), dass er und Pershing Square seit Anfang Januar Uber-Aktien kaufen. Mittlerweile besitzen sie bereits über 30 Millionen Aktien – was nach aktuellem Kurs einem Wert von über zwei Milliarden US-Dollar entspricht.

„Ich bin ein langjähriger Kunde und Bewunderer von Uber, seit Edward Norton mir die App in den Anfangstagen zeigte,“ hieß es in seinem Beitrag. Seit dem Börsengang 2019 liegt die Aktie 100 Prozent im Plus. Nach Bekanntwerden von Ackmans Einstieg stieg die Aktie am Freitag zeitweise um rund 20 Prozent.

„Obwohl Uber ein großartiges Unternehmen ist, litt es unter einem unberechenbaren Management. Seit seinem Eintritt 2017 hat Dara Khosrowshahi als CEO hervorragende Arbeit geleistet und das Unternehmen in eine hochprofitable und Cash-generierende Wachstumsmaschine verwandelt,“ schrieb Ackman.

Allerdings büßte die Aktie wenige Tage zuvor, am 5. Februar, zeitweise rund 8 Prozent ein, nachdem die Zahlen zum vierten Quartal bekannt gegeben wurden. Zwar konnte Uber sowohl beim Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen deutlich übertreffen. Allerdings fiel der Ausblick für das erste Quartal verhaltener aus als von Analysten erwartet.

Dennoch ist Bill Ackman überzeugt: „Wir glauben, dass Uber eines der am besten geführten und hochwertigsten Unternehmen der Welt ist. Bemerkenswerterweise kann es immer noch mit einem massiven Abschlag auf seinen inneren Wert erworben werden. Diese günstige Kombination von Attributen ist äußerst selten, insbesondere bei einem Large-Cap-Unternehmen.“

Wie hoch ist dieser Abschlag? Die deutliche Mehrheit der Analysten empfiehlt derzeit den Kauf der Aktie – keiner den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 89 US-Dollar, was noch immer eine Chance von 20 Prozent nach oben bedeutet. Besonders optimistisch sind die Analysten von Evercore ISI, die mit 115 US-Dollar sogar eine Kurschance von über 50 Prozent sehen. Zukunftspotenzial bietet Uber zudem mit seinen Plänen für autonomes Fahren.

Beginning in early January, we began acquiring a position in @Uber. Today, we own 30.3 million shares.



I have been a long-term customer and admirer of Uber beginning when Edward Norton showed me the app in its early days. I was also fortunate to be a day-one investor in the…