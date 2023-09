U.C.A. AG INHABER-AKTIEN O.N.

Unternehmensprofil

U.C.A. AG ist ein Investment- und Beratungshaus, das sich auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat. Dabei berät U.C.A. das Management wie auch die Eigentümer mittelständischer Gesellschaften bei der Konzeption und Realisierung der strategischen Ziele im Bereich Mergers & Acquisitions, Eigenkapital und Kapitalmarkttransaktionen. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden Bereiche "Private Equity" und "Corporate Finance". Schwerpunktthemen im "Private Equity" bilden die Bereiche Management-Buy-Out (MBO), Management-Buy-In (MBI), Nachfolgelösungen sowie Wachstumsfinanzierung. Das Segment "Corporate Finance" umfasst neben Akquisitionen und Veräußerungen von Unternehmen die Bereitstellung von Eigenkapital an Mittelstandsunternehmen sowie die Beratung bei der Umsetzung von Unternehmensfinanzierungen, strategischen Kooperationen wie auch Börsengängen. U.C.A. begleitete in den letzten 20 Jahren über 300 Eigenkapital- und M&A-Mandate und realisierte 15 Börsengänge.

Offizielle Webseite: www.uca.de