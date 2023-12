Unternehmensprofil

Die USU Software AG fungiert als Holding, unter deren Dach sich eine Reihe von Gesellschaften - allen voran die USU AG - mit der Informationstechnologie befassen. Das Unternehmen bezeichnet sich als Spezialist für das Business Service Management. Das operative Geschäft gliedert sich in die zwei Segmente Produktgeschäft und Servicegeschäft. Unterschieden werden ferner zwei Kompetenzbereiche der Gruppe. Im Bereich IT Management erhalten Kunden mit USU-Lösungen eine Gesamtsicht auf ihre IT-Prozesse sowie ihre IT-Infrastruktur und sind in der Lage, Services transparent zu planen, zu verrechnen, zu überwachen und aktiv zu steuern. Im Bereich Digital Interaction treibt USU die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Die Gruppe wächst durch Zukäufe, mit denen das Angebotsspektrum sukzessive gezielt erweitert wird. 2017 wurde die unitB technology GmbH übernommen, eine international ausgerichtete Full-Service Agentur für digitale Kommunikation und IT.

Offizielle Webseite: www.usu.de