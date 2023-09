Unternehmensprofil

Valero Energy Corp. betreibt 16 Erdölraffinerien in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Aruba. Die Raffinerien können herkömmliche Ottokraftstoffe, Premium-Benzine, Benzin, das die Spezifikationen des California Air Resources Board (CARB) erfüllt, Dieselkraftstoff, schwefelarmen Dieselkraftstoff, ultra-schwefelarmen Diesel, CARB-Dieselkraftstoff, andere Destillate, Flugzeugkraftstoff, Bitumen, Petrochemikalien, Schmiermittel und andere raffinierte Produkte produzieren. Valero Energy vermarktet raffinierte Marken- und Nicht-Marken-Produkte zu Großhandelsbedingungen in den USA, Kanada, der Karibik, Großbritannien und Irland. Das Unternehmen besitzt darüber hinaus zehn Ethanol-Anlagen in der Central Plains Region der USA.

Offizielle Webseite: www.valero.com