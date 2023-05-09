Valero Energy
Aktuelle Nachrichten zu Valero Energy
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|126,27
|147,10
|122,69
|129,88
|144,77
|Nettogewinn (Mrd)
|7,56
|12,25
|2,25
|3,01
|9,15
|Gewinn/Aktie
|26,02
|39,41
|7,57
|8,58
|24,93
|Dividende/Aktie
|5,08
|4,85
|4,52
|4,28
|4,08
|Rendite (%)
|1,62
|1,54
|2,78
|3,49
|3,14
|KGV
|12,46
|8,89
|21,50
|14,29
|5,21
|KUV
|0,66
|0,65
|0,42
|0,30
|0,30
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Valero Energy Corp. betreibt 16 Erdölraffinerien in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Aruba. Die Raffinerien können herkömmliche Ottokraftstoffe, Premium-Benzine, Benzin, das die Spezifikationen des California Air Resources Board (CARB) erfüllt, Dieselkraftstoff, schwefelarmen Dieselkraftstoff, ultra-schwefelarmen Diesel, CARB-Dieselkraftstoff, andere Destillate, Flugzeugkraftstoff, Bitumen, Petrochemikalien, Schmiermittel und andere raffinierte Produkte produzieren. Valero Energy vermarktet raffinierte Marken- und Nicht-Marken-Produkte zu Großhandelsbedingungen in den USA, Kanada, der Karibik, Großbritannien und Irland. Das Unternehmen besitzt darüber hinaus zehn Ethanol-Anlagen in der Central Plains Region der USA.
Offizielle Webseite: https://www.valero.com