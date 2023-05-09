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Valero Energy

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WKN 908683
ISIN US91913Y1001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 126,27 147,10 122,69 129,88 144,77
    Nettogewinn (Mrd) 7,56 12,25 2,25 3,01 9,15
    Gewinn/Aktie 26,02 39,41 7,57 8,58 24,93
    Dividende/Aktie 5,08 4,85 4,52 4,28 4,08
    Rendite (%) 1,62 1,54 2,78 3,49 3,14
    KGV 12,46 8,89 21,50 14,29 5,21
    KUV 0,66 0,65 0,42 0,30 0,30

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Valero Energy Corp. betreibt 16 Erdölraffinerien in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und Aruba. Die Raffinerien können herkömmliche Ottokraftstoffe, Premium-Benzine, Benzin, das die Spezifikationen des California Air Resources Board (CARB) erfüllt, Dieselkraftstoff, schwefelarmen Dieselkraftstoff, ultra-schwefelarmen Diesel, CARB-Dieselkraftstoff, andere Destillate, Flugzeugkraftstoff, Bitumen, Petrochemikalien, Schmiermittel und andere raffinierte Produkte produzieren. Valero Energy vermarktet raffinierte Marken- und Nicht-Marken-Produkte zu Großhandelsbedingungen in den USA, Kanada, der Karibik, Großbritannien und Irland. Das Unternehmen besitzt darüber hinaus zehn Ethanol-Anlagen in der Central Plains Region der USA.

    Offizielle Webseite: https://www.valero.com

    Aktionärsverteilung