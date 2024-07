Unternehmensprofil

Die VERBUND AG (zuvor: Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG) fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe von Stromdienstleistern, die zu den Großen Europas gehört. In Österreich deckt die VERBUND einen Großteil der gesamten Stromerzeugung ab. Mehr als vier Fünftel des verkauften Stromes wird in den konzerneigenen Wasserkraftwerken erzeugt. Hinzu kommen Windkraftkapazitäten, womit sich das Unternehmen zu den umweltfreundlichsten Stromerzeugern Europas zählt. Der Vertrieb erfolgt an Weiterverteiler und Geschäftskunden sowie über Vertriebskooperationen an private Haushalte. Darüber hinaus betreibt die VERBUND das österreichische Hochspannungsnetz mit Leitungsverbindungen in benachbarte Märkte. Die Organisationsstruktur umfasst die Geschäftssegmente "Wasser" (Erzeugungstechnologie Wasser), "Neue Erneuerbare" (Erzeugungstechnologien Wind und Photovoltaik), "Absatz" (Handels- und Vertriebsaktivitäten), "Netz" (Aktivitäten der Austrian Power Grid AG) sowie "Alle sonstigen Segmente".

Offizielle Webseite: www.verbund.com