Unternehmensprofil

Die Verizon Communications Inc. und ihre Tochtergesellschaften gehören zu den weltweit führenden Anbietern von Kommunikations-, Technologie-, Informations- und Unterhaltungsprodukten und -dienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen und Behörden. Der Konzern unterteilt seine Geschäftstätigkeit in zwei Segmente. Das Segment "Verizon Consumer Group" ist auf verbraucherorientierte drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsdienste und -produkte fokussiert. Das Segment "Verizon Business Group" bietet drahtlose und drahtgebundene Kommunikationsdienste und -produkte an. Dabei handelt es sich u.a. um Daten-, Video- und Konferenzdienste, Netzwerklösungen, Sprachdienste sowie verschiedene Dienste und Produkte für das Internet der Dinge. Verizon bedient mit seinen Lösungen Kunden in mehr als 150 Ländern weltweit. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 durch Zusammenschluss der beiden US-Telekommunikationskonzerne Bell Atlantic Corp. und GTE Corp.

Offizielle Webseite: www.verizon.com