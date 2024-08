Mega-Chancen: BÖRSE ONLINE hat zwei weltweite ETFs herausgesucht, die in puncto Rendite und Risiko überzeugen – und die wir deshalb mit Note 1 bewerten.



Note 1 für Vanguard und VanEck

„Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“ – so lautet das Motto vieler Dividendenjäger. Statt auf Kursgewinne in ferner Zukunft verlassen diese Anleger sich lieber auf die Dividenden, die die Firmen schon heute an ihre Aktionäre ausschütten.



Anleger können hier gezielt ETFs kaufen, die in dividendenstarke Aktien investieren. BÖRSE ONLINE hat die zwei einzigen weltweiten ETFs herausgesucht, die wir mit FondsNote 1 auszeichnen.



Das bedeutet: In den vergangenen vier Jahren haben beide ETFs einen sehr gute Mix aus hoher Performance und niedrigen Kursschwankungen erzielt. Die FondsNote-Skala reicht dabei von Note 1 (sehr gut) bis Note 5 (ungenügend).



Beispiel 1: Vanguard – mit 2000 Aktien

Mit FondsNote 1 zeichnet BÖRSE ONLINE zum Beispiel den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF aus.



Anleger setzen mit diesem ETF auf rund 2000 Aktien aus den Industrie- und Schwellenländern, die unter den circa 4300 Titeln im FTSE All-World Index die höchsten Dividendenrenditen aufweisen. Die 2000 Titel gewichtet Vanguard nach der Höhe ihres Börsenwertes. Auf diese Weise zählen der US-Halbleiter-Hersteller Broadcom und die US-Großbank JPMorgan zu den beiden größten ETF-Werten.



Die beiden US-Tech-Giganten Apple und Microsoft fehlen dagegen im Portfolio. Zwar weisen sie einen hohen Börsenwert auf, offerieren aber nur vergleichsweise niedrige Dividendenrenditen von unter einem Prozent. Dennoch hält der High Dividend Yield ETF von Vanguard so viele Aktien wie kein anderer Dividenden-ETF.



Beispiel 2: VanEck – mit 100 Aktien

Anders ist dies beim VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF, den BÖRSE ONLINE ebenfalls mit FondsNote 1 bewertet. Mit diesem ETF setzen Anleger nur auf 100 Aktien aus den Industrieländern. Doch das reicht aus, um über Länder und Sektoren breit gestreut zu sein.



VanEck arbeitet bei diesem ETF mit dem Research-Haus Morningstar zusammen. Um die 100 ETF-Titel auszuwählen, achtet Morningstar auf die Höhe der Dividendenrendite sowie auf das potenzielle Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Die größten Titel im VanEck-ETF sind derzeit der US-Öl-und Gaskonzern Chevron, das US-Pharmaunternehmen Pfizer sowie der US-Telekomwert Verizon Communications.

Lesen Sie hier auch: Fast geschenkt: Die günstigsten ETFs für den langfristigen Vermögensaufbau