Villeroy & Boch Vz.

Unternehmensprofil

Die Villeroy & Boch AG hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahrzehnten von einem Hersteller und Vermarkter hochwertiger Keramikprodukte zu einer weltweit renommierten Lifestyle-Marke entwickelt. Das operative Geschäft ist in die beiden Unternehmensbereiche "Bad und Wellness" sowie "Tischkultur" unterteilt. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Produkte auf Lizenzbasis, die das Sortiment ergänzen. Der Konzern ist durch eigene Vertriebsgesellschaften oder Importeure in 125 Ländern der Erde vertreten und betreibt mehr als ein Dutzend Produktionsstandorte in Europa, Asien und Amerika. Das Angebot zeichnet sich durch eine breite Diversifikation unter dem einheitlichen Markendach und ein exquisites Design aus. Es rankt sich um die beiden Schwerpunkte "Das Bad aus einer Hand" und "Der komplett gedeckte Tisch". Die Wurzeln des Keramikherstellers reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück.

Offizielle Webseite: www.villeroy-boch.com