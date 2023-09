Unternehmensprofil

Die Western Union Co. Ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen internationaler Geldverkehr und Zahlungsdienstleistungen. Dabei greift das Unternehmen auf ein Netzwerk mit mehr als 550.000 Vertriebsstandorten in über 200 Ländern zu; rund 90% der Standorte befinden sich außerhalb der USA. Flexible und komfortable Lösungen für einmalige oder wiederkehrende Zahlungen von Verbrauchern stehen im Fokus des Consumer-to-Business-Segments. Das Segment Business Solutions umfasst Zahlungs- und Devisen-Lösungen, wobei grenzüberschreitende Cross-Currency-Transaktionen für kleine und mittlere Unternehmen und Privatpersonen hervorgehoben werden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 als Spin-off der First Data Corp. Ins Leben gerufen.

Offizielle Webseite: www.westernunion.com