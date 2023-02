Morningstar behauptet, dass zwei einfache Faktoren Aktien mit sicheren Dividenden finden können. Wonach Anleger Ausschau halten sollen und welche drei Aktien die Experten empfehlen.

Wie The Street berichtet setzt Morningstar auf der Suche nach den besten Dividenden-Aktien auf diese zwei Faktoren: Zum einen den berühmten Burgraben, welcher bedeutet, dass ein Unternehmen einen so starken Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz hat, sodass es geschützt ist. So schreibt auch die Morningstar-Analystin Susan Dziubinski: „Unternehmen mit wirtschaftlichen Gräben haben erhebliche Wettbewerbsvorteile und sind in der Lage, ihre Gewinne erfolgreich aufrechtzuerhalten und Konkurrenten abzuwehren.“

Und zum anderen ist der nächste Faktor ist der "Distance to default". Dieser zweite Faktor misst die „Bilanzstärke und die Wahrscheinlichkeit eines Bankrotts“, so Dziubinski weiter. Doch welche drei Aktien erklärt Morningstar dann zu den Favoriten?

Comcast

Morningstar-Analyst Michael Hodel beziffert den fairen Wert der Aktie des Medien-/Telekommunikationsgiganten auf 60 US-Dollar. Zum beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,97 Prozent. So schreibt Hodel weiter: „Das Kernkabelgeschäft von Comcast genießt erhebliche Wettbewerbsvorteile, wird aber wahrscheinlich langsam wachsen, da sich der Wettbewerb um inkrementelle Kunden verschärft." Werfen Anleger einen Blick auf den Chart, so sehen Sie, dass die Comcast-Aktie sich zuletzt zwar deutlich von 30 Euro auf rund 37 Euro erholen konnte, dass die Hochs der vergangenen Jahre aber noch lange nicht erreicht wurden. Zudem weist die Aktie momentan ein KGV von 9,8 auf.

International Flavors & Fragrances

Der Morningstar-Analyst Seth Goldstein beziffert den fairen Wert der Aktien des Herstellers von Spezialzutaten auf 140 US-Dollar. Das KGV der Aktie beträgt 17,9 und die Dividendenrendite 3,36 Prozent. „Wir sehen den aktuellen Kurs als hervorragende Gelegenheit für langfristig orientierte Anleger, Aktien zu erwerben", sagt Goldstein. Dabei befindet sich die International Flavors & Fragrances Aktie tatsächlich am unteren Ende einer jahrelangen Seitwärts-Range und könnte von dort wieder nach oben abprallen.

Western Union

Der Analyst von Morningstar, Brett Horn, beziffert den fairen Wert der Aktien des Geldtransferunternehmens auf 18 US-Dollar. Das KGV für Western Union beträgt aktuell 8,3 und die Dividendenrendite: 6,8 Prozent. Die Aktie ist also momentan sehr attraktiv bewertet. Allerdings schreibt Brett Horn: „Western Union erlebt weiterhin Umsatzrückgänge, während es sich durch schwierige Bedingungen kämpft." Doch Morningstar ist zuversichtlich, das Western Union sich auch während der Digitalen Transformation weiterhin gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kann.

Anleger beachten, dass die Aktie weiter im Abwärtstrend ist und greifen nicht einfach blinde zu.

