Williams Companies

Unternehmensprofil

The Williams Cos. Inc. ist ein mehr als 100 Jahre alter US-amerikanischer Öl- und Erdgas-Konzern, der als Energieinfrastrukturanbieter die nordamerikanischen Kohlenwasserstoff-Vorkommen mit den wachsenden Märkten für Erdgas, Flüssiggas und Olefinen verbindet. Der Aktionsradius reicht von Tiefseebohrungen im mexikanischen Golf bis hin zu kanadischen Ölsandvorkommen. Kerngeschäft sind die Midstream-Einrichtungen zum Erfassen und Bearbeiten von Vorkommen sowie eine Bundesstaaten übergreifende Gas-Pipeline. Zudem bearbeitet der Konzern Ölsand-Abgase und stellt Olefine für petrochemische Rohstoffe her. Zwischenzeitlich betriebene Glasfaserleitungen wurden erfolgreich veräußert. Mit dem Kauf der Transco Energy Co. avancierte der Konzern 1995 zu einem der größten Erdgas-Transporteure in den USA. Ende 2011 spaltete Williams das Erkundungs- und Produktionsgeschäft in die WPX Energy ab und brachte diese an die Börse. Kerngeschäft ist damit das Midstream- und Pipeline-Geschäft.

Offizielle Webseite: www.williams.com