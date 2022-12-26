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Williams Companies

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WKN 855451
ISIN US9694571004
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 13,66 12,24 11,95 10,50 10,91
    Nettogewinn (Mrd) 3,08 2,95 2,77 2,35 3,30
    Gewinn/Aktie 2,58 2,38 2,14 1,82 2,61
    Dividende/Aktie 2,22 2,11 2,00 1,90 1,79
    Rendite (%) 3,10 2,95 3,33 3,51 5,14
    KGV 27,90 29,56 28,09 29,74 13,34
    KUV 6,26 7,05 6,13 6,28 3,88

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    The Williams Cos. Inc. ist ein mehr als 100 Jahre alter US-amerikanischer Öl- und Erdgas-Konzern, der als Energieinfrastrukturanbieter die nordamerikanischen Kohlenwasserstoff-Vorkommen mit den wachsenden Märkten für Erdgas, Flüssiggas und Olefinen verbindet. Der Aktionsradius reicht von Tiefseebohrungen im mexikanischen Golf bis hin zu kanadischen Ölsandvorkommen. Kerngeschäft sind die Midstream-Einrichtungen zum Erfassen und Bearbeiten von Vorkommen sowie eine Bundesstaaten übergreifende Gas-Pipeline. Zudem bearbeitet der Konzern Ölsand-Abgase und stellt Olefine für petrochemische Rohstoffe her. Zwischenzeitlich betriebene Glasfaserleitungen wurden erfolgreich veräußert. Mit dem Kauf der Transco Energy Co. avancierte der Konzern 1995 zu einem der größten Erdgas-Transporteure in den USA. Ende 2011 spaltete Williams das Erkundungs- und Produktionsgeschäft in die WPX Energy ab und brachte diese an die Börse. Kerngeschäft ist damit das Midstream- und Pipeline-Geschäft.

    Offizielle Webseite: https://www.williams.com

    Aktionärsverteilung