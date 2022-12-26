Williams Companies
Aktuelle Nachrichten zu Williams Companies
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|13,66
|12,24
|11,95
|10,50
|10,91
|Nettogewinn (Mrd)
|3,08
|2,95
|2,77
|2,35
|3,30
|Gewinn/Aktie
|2,58
|2,38
|2,14
|1,82
|2,61
|Dividende/Aktie
|2,22
|2,11
|2,00
|1,90
|1,79
|Rendite (%)
|3,10
|2,95
|3,33
|3,51
|5,14
|KGV
|27,90
|29,56
|28,09
|29,74
|13,34
|KUV
|6,26
|7,05
|6,13
|6,28
|3,88
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
The Williams Cos. Inc. ist ein mehr als 100 Jahre alter US-amerikanischer Öl- und Erdgas-Konzern, der als Energieinfrastrukturanbieter die nordamerikanischen Kohlenwasserstoff-Vorkommen mit den wachsenden Märkten für Erdgas, Flüssiggas und Olefinen verbindet. Der Aktionsradius reicht von Tiefseebohrungen im mexikanischen Golf bis hin zu kanadischen Ölsandvorkommen. Kerngeschäft sind die Midstream-Einrichtungen zum Erfassen und Bearbeiten von Vorkommen sowie eine Bundesstaaten übergreifende Gas-Pipeline. Zudem bearbeitet der Konzern Ölsand-Abgase und stellt Olefine für petrochemische Rohstoffe her. Zwischenzeitlich betriebene Glasfaserleitungen wurden erfolgreich veräußert. Mit dem Kauf der Transco Energy Co. avancierte der Konzern 1995 zu einem der größten Erdgas-Transporteure in den USA. Ende 2011 spaltete Williams das Erkundungs- und Produktionsgeschäft in die WPX Energy ab und brachte diese an die Börse. Kerngeschäft ist damit das Midstream- und Pipeline-Geschäft.
Offizielle Webseite: https://www.williams.com