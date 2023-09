Unternehmensprofil

Die Wirecard AG bezeichnet sich als international führenden Anbieter für elektronische Zahlungssysteme und für das Risikomanagement zur Minimierung von Forderungsausfällen. Weltweit unterstützt die Gruppe nach eigenen Angaben über 13.000 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der automatischen Abwicklung von Zahlungsprozessen rund um Handel und Verkauf via Internet und bei der Minimierung von Forderungsausfällen. Das Angebot des Technologiedienstleisters umfasst branchen- und kundenspezifisch abgestimmte Zahlungs- und Risikomanagementsysteme. Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bilden die Aktivitäten, die im Segment "Payment Processing & Risk Management" (PP&RM) gebündelt sind. Zudem berichtet Wirecard in den beiden Segmenten "Acquiring & Issuing" (A&I) sowie "Call Center & Communication Services" (CC&CS). Am 25. Juni 2020 hat der Vorstand entschieden, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen.