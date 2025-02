WR Berkley Corp

Unternehmensprofil

Die W. R. Berkley Corporation ist Obergesellschaft einer Gruppe, die sich zu den größten Anbietern von gewerblichen Versicherungen in den USA zählt und weltweit in zwei Segmenten des Schaden- und Unfallversicherungsgeschäfts tätig ist. In der Erstversicherung ist die Gruppe vorwiegend im kommerziellen Versicherungsgeschäft tätig. Dazu gehören auch Excess and Surplus Lines, zugelassene Sparten- und Spezialversicherungen für Privatkunden in den USA sowie das Versicherungsgeschäft in Großbritannien, Kontinentaleuropa, Südamerika, Kanada, Mexiko, Skandinavien, Asien und Australien. Das Geschäft im Bereich Rückversicherung & Monoline Excess wird auf fakultativer und vertraglicher Basis betrieben, und zwar vor allem in den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien, dem asiatisch-pazifischen Raum und Südafrika. Dazu gehören auch Geschäfte, die ausschließlich Risiken auf Excess-Basis einbehalten.

Offizielle Webseite: www.wrberkley.com