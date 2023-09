Unternehmensprofil

Xerox bezeichnet sich als führend in der Drucktechnologie und bei intelligenten Arbeitslösungen. In seinem Kernmarkt steht das Unternehmen im Wettbewerb mit seiner traditionellen Drucktechnologie und den damit verbundenen Dienstleistungen. Die primären Angebote in diesem Kernumfeld umfassen drei Hauptbereiche: Intelligente Arbeitsplatzservices (Optimierung des Drucks und der damit verbundenen Dokumenten-Workflows und Geschäftsprozesse) sowie Arbeitsplatzlösungen und Produktionslösungen (Lösungen für das breite Portfolio branchenführender Druck- und Workflowangebote). Darüber hinaus bietet Xerox digitale Lösungen und Software an. Die Hauptangebote in diesem Markt konzentrieren sich auf branchenspezifische digitale Lösungen, Personalisierungs- und Kommunikationssoftware sowie Content Management Software. Conduent Incorporated wurde 2017 ausgegliedert.

Offizielle Webseite: www.xerox.com